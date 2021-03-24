Карпенко: система образования качественно выполняет задачи, поставленные обществом и государством

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система образования качественно выполняет задачи, поставленные перед ней обществом и государством. Такое мнение сегодня высказал министр образования Игорь Карпенко, посещая учреждения образования Гомеля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я бы хотел развеять миф о том, что в педагогических вузах обучают исключительно преподаванию предмета. Это не так. Методика обучения на педагогических специальностях направлена не только на выработку умения передавать детям знания предметной области, но и на формирование у будущего педагога определенных компетенций. Потому что во время урока решаются развивающие и воспитательные задачи, требующие от учителя эрудиции, особых профессиональных и личных качеств. Поэтому утверждать, что сегодня учитель, которого мы готовим к будущей профессии, к будущей работе в учреждениях образования, не владеет этой методикой, соответствующими знаниями, неправильно", - сказал Игорь Карпенко.

Министр обратил также внимание на то, что в педагогических вузах, на педагогических специальностях есть еще часть внеаудиторной воспитательной работы, которая дополняет обучение. Мероприятия, проводимые в вузе, накопленные традиции - это все очень важная часть образовательного процесса, формирующая определенные навыки будущего учителя.

Игорь Карпенко добавил, что сегодня на первый план выходят и вопросы патриотизма. "Наша молодежь меньше смотрит телевизор, слушает радио, читает газеты и книги, а больше находится в интернете и оттуда черпает всю информацию. В воспитательном и образовательном плане надо это все учитывать и делать корректировки в законодательстве. Сегодня разработан проект Концепции развития системы образования до 2030 года, которую к августу планируем вынести на Республиканский педсовет для утверждения. В Палату представителей уже внесен Кодекс об образовании, его планируют рассмотреть в апреле. Кроме того, подготовлена Стратегия молодежной политики до 2030 года, она также находится на стадии утверждения. Обновлена программа воспитания детей и учащейся молодежи, принята Государственная программа "Образование и молодежная политика" на пятилетие. Все эти документы определяют перспективы развития нашей отрасли. Мы видим задачи, которые системе образования ставят государство и общество и организуем работу для качественного их выполнения", - заключил министр.

Игорь Карпенко ознакомился с условиями образовательного процесса, материально-технической базой учреждений образования Гомеля.-0-

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