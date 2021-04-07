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Общество
07 апреля 2021, 11:05

Карпенко: цель образования - обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства

Игорь Карпенко
Игорь Карпенко

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цель образования - обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, представляя на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва в первом чтении законопроект "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании", передает корреспондент БЕЛТА.

"Правовые нормы законопроекта направлены на дальнейшее совершенствование государственной образовательной политики, повышение качества образования, уточнение его структуры и содержания, дальнейшее укрепление престижа белорусского образования на мировом уровне. Документ органично вписывается в среднесрочные и долгосрочные планы социально-экономического развития нашего государства, - сказал Игорь Карпенко. - В новой редакции Кодекса об образовании, включающей 17 разделов, 64 главы и 297 статей, много изменений и дополнений. Они касаются как системы образования в целом, так и отдельных ее уровней".

Так, уточнена редакция определений отдельных терминов. Введены новые, такие как "абитуриент", "бакалавр", "магистр", "компетенции", "сетевая форма взаимодействия" и другие. Даны их определения. Некоторые термины изменены.

"Предлагается иное определение самого образования как обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, направленных на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие личности, удовлетворение ее образовательных потребностей и интересов, а также совокупности приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций определенного объема и сложности. То есть целью образования является не только разностороннее развитие личности обучающегося, но и формирование у него компетенций, под которыми понимаются способности осуществлять деятельность в соответствии с полученным образованием", - отметил министр.

По его словам, с учетом тенденций дальнейшего развития страны принципы, на которых основывается государственная политика в сфере образования, предлагается дополнить инклюзией в образовании и обязательностью общего среднего образования. "В действующей редакции кодекса инклюзивное образование в основном касалось обучения и социальной интеграции учащихся с особенностями психофизического развития. Однако все без исключения дети должны иметь равные права, условия и возможности в сфере образования. Следование принципу инклюзии позволит учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося, независимо от его культурного, экономического и социального статуса, а также разницы в физических и умственных способностях", - подчеркнул Игорь Карпенко.

К основным направлениям государственной политики в сфере образования отнесено обеспечение права на образование в течение всей жизни. "Данная норма будет способствовать постоянному развитию и совершенствованию человеческого потенциала", - добавил министр.

Документом закрепляются гранты на обучение для иностранных граждан. Это способствует не только популяризации белорусского образования на международной арене, но и развитию торгово-экономического сотрудничества через обучение востребованных специалистов для дружественных нам государств. Кроме того, обеспечивает приток в республику квалифицированных и быстро адаптирующихся к нашим условиям иностранных граждан для продолжения их профессиональной или научной деятельности.

В связи с миграционными процессами расширен перечень лиц, которые могут получать дошкольное и общее среднее образование наравне с несовершеннолетними гражданами нашей страны. В частности, к ним дополнительно отнесены несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в Беларуси, а также лица, которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище в республике, либо которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца или убежища в нашей стране. Одновременно появились нормы, регулирующие вопросы направления наших граждан в организации иностранных государств для получения образования по специальностям, по которым у нас обучение не ведется.

Важным нововведением является предоставление возможности реализации образовательных программ в сетевой форме, путем взаимодействия учреждений образования между собой и учреждений образования с другими организациями с использованием их образовательных ресурсов и материально-технической базы.

Предусматривается развитие дистанционной формы получения образования как самостоятельной формы получения образования, что обусловлено развитием ИКТ-технологий и высокой востребованностью указанной формы как на международном рынке образовательных услуг, так и внутри страны. Ранее она была всего лишь разновидностью заочной.

Проект разработан в целях совершенствования норм действующего Кодекса об образовании с учетом десятилетней практики его применения, приведения отдельных его положений в соответствие с изменившимся законодательством Беларуси и излагается в новой редакции. При его подготовке проведен анализ национального законодательства и законодательства в сфере образования иных государств, модельного образовательного кодекса для государств - участников СНГ, обращений граждан и организаций, относящихся к предмету его правового регулирования. Документ прошел общественное обсуждение.-0-

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