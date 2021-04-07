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07 апреля 2021, 10:34

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о дорожном движении

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров 2 августа 2018 года. Документ направлен на дальнейшее совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривает нововведения, направленные на учет правоприменительной практики, а также реализацию положений иных актов законодательства, в том числе по вопросам развития предпринимательства.

Так, вводится процедура выдачи международных водительских удостоверений, предусмотренных Конвенцией о дорожном движении 1968 года. Вносятся дополнения, сохраняющие право граждан Российской Федерации управлять транспортными средствами на основании своего национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. Предлагается возможность сдавать квалификационные экзамены и получать право управления транспортными средствами только с автоматической трансмиссией, что проще, чем с механической.

Министерству внутренних дел даются полномочия на определение участков дорог, по которым запрещается обучение управлению механическими транспортными средствами, в связи с чем отпадет необходимость согласования субъектами хозяйствования с Государственной автомобильной инспекцией маршрутов для практического обучения управлению.

Упраздняется контроль за соблюдением порядка проведения государственного технического осмотра транспортных средств на диагностических станциях, порядка предоставления услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей и лиц, обучающих управлению механическими транспортными средствами. Законопроектом предусматривается определение параметров дорожного движения, его мониторинга, а также принципов организации. Уточняется понятие организации дорожного движения путем определения принципиальной цели - баланса безопасности и эффективности дорожного движения.

Председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский остановился на вопросах безопасности движения. "Здесь можно отметить блок положений, касающихся организации дорожного движения, который создает целую систему, начиная с установления параметров движения и его мониторинга. Также важным моментом является то, что все эти функции возлагаются на собственников дорог. То есть на организации, входящие в систему Министерства транспорта и коммуникаций либо подчиняющиеся местным исполнительным и распорядительным органам. По сути дела, данная система организации дорожного движения создает предпосылки для последующего внедрения в стране интеллектуальных транспортных систем".-0-

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