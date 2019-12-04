Карпенко: в Беларуси сформирована комплексная система оценки качества образования

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сформирована комплексная система оценки качества образования, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко на семинаре "Функциональная грамотность белорусских учащихся в свете исследования PISA-2018: результаты и перспективы", в котором приняли участие руководители областных, районных и города Минска управлений образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня можно констатировать, что в Беларуси сформирована комплексная система оценки качества образования, включающая оценивание в классе, выпускные и вступительные экзамены, системные исследования качества образования, проведение республиканских контрольных работ, аттестационных экспертных процедур и опытную проверку учебных изданий, - сказал Игорь Карпенко. - Мы входим в группу 30 наиболее развитых стран по индексу человеческого развития по показателям в сфере образования. По показателю "Ожидаемая продолжительность обучения" Беларусь имеет значение 15,5 лет и занимает 29-е место среди 189 стран, по показателю "Средняя продолжительность обучения" - 12,3 года, что соответствует 11-му месту".

Министр отметил, что вчера были озвучены результаты седьмого цикла международного сравнительного исследования по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), прошедшего весной 2018 года. В целом по итогам этого исследования учащиеся Беларуси продемонстрировали хороший уровень компетенции по всем трем направлениям исследования, заняв место в первой половине общемирового рейтинга.

"Участие страны в международном сравнительном исследовании PISA-2018 является актуальным в свете совершенствования содержания и механизмов независимой оценки качества образования на всех уровнях, - подчеркнул Игорь Карпенко. - Результаты данного исследования позволят сверить нашу образовательную практику с лучшими мировыми наработками, применить современные международные подходы к оценке качества образования. Проведя в ближайшие месяцы глубокий научный анализ полученных результатов, мы должны принять взвешенные решения по дальнейшему развитию общего среднего образования, к обязательности которого мы запланировали перейти, включив соответствующую норму в новую редакцию Кодекса об образовании".

По словам Игоря Карпенко, основные направления и приоритеты государственной политики в области оценки качества образования закреплены в Концептуальных подходах к развитию системы образования Беларуси до 2020 года и на перспективу до 2030 года. "У нас в стране принято широкое понимание качества образования. Это не только высокий балл аттестата. Система образования является институтом социализации молодых людей, формирует их мировоззрение и личностное развитие. Качество образования - это, прежде всего, успешно устроенный в жизни человек, его мировоззренческий стержень и активная гражданская позиция. Поэтому для характеристики образовательных достижений учащихся мы используем не только уровень предметных знаний, но и такие показатели, как сформированность личностных качеств, ключевых компетенций, необходимых человеку XXI века: умение критически мыслить, способность к взаимодействию и коммуникации, творческий подход к делу, мотивация к дальнейшему образованию", - рассказал министр.

По проекту "Модернизация системы образования Республики Беларусь", который реализуется в соответствии с соглашениями о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития, будет проведено расширенное изучение результатов PISA-2018. На этой основе в первой половине 2020 года будут разработаны рекомендации по совершенствованию качества образования. "Одной из важнейших задач на ближайшее будущее является формирование в республике высокопрофессионального экспертного потенциала в области оценки качества образования. Важную роль в решении этой задачи играют расширяющееся международное сотрудничество, изучение опыта различных стран, привлечение признанных международных экспертов, сотрудничество с международными организациями", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Исследования PISA-2018 показали, что учащиеся гимназий и лицеев продемонстрировали результаты на уровне своих сверстников из Китая и Сингапура. "А это подтверждает правильность принятого нами решения о предоставлении возможности обычным средним школам так же, как и гимназиям, изучать отдельные учебные предметы на повышенном уровне, начиная уже со второй ступени общего среднего образования. Именно предоставление равных возможностей всем без исключения учащимся и в городской, и в сельской местности в будущем даст положительный результат", - резюмировал министр.

PISA (Programme for International Student Assessment) - международное сравнительное исследование по оценке образовательных достижений учащихся, заказчиком которого выступает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследования PISA проводятся с 2000 года с периодичностью один раз в три года. В 2018 году в исследовании приняли участие 79 стран и административно-экономических территорий. Беларусь впервые приняла участие в этом исследовании.-0-