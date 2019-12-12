Карпенко: в Беларуси созданы все условия для развития молодежного волонтерского движения

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для развития молодежного волонтерского движения. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал министр образования Игорь Карпенко.

Накануне в Студенческой деревне в Минске состоялось открытие Республиканского волонтерского центра. Он станет главным координатором всего волонтерского движения в стране, объединяющим самую активную молодежь, и будет осуществлять полный комплекс информационных, консультативных и методических услуг организациям и гражданам в сфере волонтерской деятельности.

"Волонтерское движение - один из самых популярных проектов в молодежной среде, в который сегодня вовлечены тысячи молодых людей по всей Беларуси, - сказал Игорь Карпенко. - В нашей стране созданы все условия для развития молодежного волонтерского движения. Эта добровольная деятельность направлена на развитие у молодых людей чувства взаимопомощи, создание условий для реализации молодежных инициатив по поддержке различных социальных групп, приобщение к здоровому образу жизни, снижение рисков вовлечения молодежи в антиобщественное поведение, достижение иных социально значимых общественных целей".

По словам министра, участие в волонтерском движении помогает молодым людям социализироваться в обществе, реализовать себя, проявить таланты и способности, получить полезные знания, а также возможность изменить к лучшему жизнь того, кто в этом нуждается. В волонтерство вовлечены учреждения образования и многие общественные объединения. Общую координацию и контроль за деятельностью волонтерских отрядов осуществляет Министерство образования.

В вузах страны это направление в воспитательной работе признается особенно значимым. "Без преувеличения можно сказать, что любое учреждение высшего образования Беларуси имеет богатейшие традиции и опыт, на которые можно опереться при организации волонтерского движения в студенческой среде. Волонтерская деятельность студентов белорусских вузов связана в основном с работой в направлении здорового образа жизни, профилактики ВИЧ/СПИД, охраны окружающей среды, помощи ветеранам войны и труда, пожилым, детям, людям с ограниченными возможностями, - отметил Игорь Карпенко. - Символично, что Республиканский волонтерский центр мы открыли в Студенческой деревне. Тысячи добровольцев из числа студентов наших учреждений образования принимали активное участие во II Европейских играх, которые проходили в Минске в этом году. И свою работу они выполнили на самом высоком уровне".-0-