Карпенко: в новогодние дни важно окружить теплом и добротой всех детей

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новогодние дни важно окружить теплом и добротой всех детей, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время встречи с воспитанниками Могилевского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа №2 деревообработки, передает корреспондент БЕЛТА.

В рамках акции "Наши дети" 12 воспитанников учреждения - лучшие учащиеся и дети-сироты посетили храм-памятник в честь Всех Святых. Состоялась экскурсия по храму, встреча с настоятелем протоиереем Федором Повным и министром образования Игорем Карпенко.

"Мы привезли ребят в Минск посмотреть новогоднее убранство, посетить историко-культурные объекты. В том числе они посетили храм - духовную святыню Минска, что произвело на них неизгладимое впечатление, - сказал Игорь Карпенко. - В предновогодние, рождественские дни важно не просто подарить подарок, но и частичку своей души, сердечной теплоты всем детям, которые особенно в этом нуждаются. Ведь беда этих детей не в том, что они совершили какие-то противоправные действия, а в том, что они попали не под то влияние, где-то мы недосмотрели. Конечно же, мы в ответе за тех детей, которые оказались в таких сложных жизненных ситуациях. И наша задача - сделать все, чтобы они выросли настоящими гражданами своей страны, вошли в самостоятельную жизнь, получили профессиональные знания, могли в перспективе создать семьи и трудиться на благо Беларуси". Министр добавил, что есть примеры, когда воспитанники спецучреждений закрытого типа поступают в педагогические вузы, выбирая эту профессию основой своего будущего.

Федор Повный, обращаясь к ребятам, отметил важность сегодняшней встречи. "В вашей жизни были сложные периоды, вы получили непростое наследство, но такое внимание к вам со стороны государства и Министерства образования - уникальная возможность стать людьми с большой буквы", - сказал он.-0-