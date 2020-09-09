Карпенко: в вузе надо получать не только профессиональные, но и коммуникативные компетенции

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузе надо получать не только профессиональные, но и коммуникативные компетенции, заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи в формате открытого диалога со студенческим активом в Минском городском образовательно-оздоровительном центре "Лидер". Мероприятие состоялось на полях студенческого образовательного форума "От идеи к успеху!", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня, обучаясь в вузе надо, получать не только профессиональные, но и коммуникативные компетенции", - сказал Игорь Карпенко.

Министр подчеркнул, что современный работодатель предъявляет больше требований к молодому специалисту. "Уже не достаточно наличие диплома, про знание иностранного языка и владение компьютером я уже и не говорю, - отметил он. - Во время учебы надо приобретать еще опыт общения, лидерские качества, организаторские способности, а их не сформируешь за партой. Нужны элементы общественно значимой деятельности. И вы, работая в студсовете, общаясь, что-то организовывая, набивая шишки, приобретаете коммуникативный опыт, который пригодится вам в будущей работе. Вы таким образом примеряете на себя определенные социальные роли. Этот багаж накапливаете, выходите с ним в самостоятельную жизнь и будете идти с ним дальше".

Игорь Карпенко добавил, что роль студсоветов вузов со временем будет только возрастать. "Вы должны принимать самое активное участие в образовательном процессе. Он должен проходить во взаимодействии с администрацией вуза, с профессорско-преподавательским составом. Такой системный диалог позволит повысить качество образования и подготовки будущих специалистов", - заключил он.-0-

Фото Мегрея Шелега