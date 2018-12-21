Карпенко: во времена БССР заложен мощный фундамент для строительства суверенной Беларуси

21 декабря, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Белорусской Советской Социалистической Республике был заложен мощный фундамент для строительства и развития независимой Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал министр образования Игорь Карпенко.

"Мы свой суверенитет строим не на голом месте, а на мощном фундаменте, который в основном был заложен во времена БССР. Празднование в следующем году столетия - лишний повод напомнить о том, что мы преемники тех великих поколений, которые создавали нашу экономику, науку, культуру и образование. На этой базе развиваемся и движемся дальше сейчас, беря лучшее из советского прошлого, что-то корректируя и изменяя. Столетие БССР - важная дата для всей страны", - отметил министр.

Игорь Карпенко акцентировал внимание также на том, что в 2019 году Беларусь отметит 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это событие важно для сплочения белорусского народа. "75 лет - небольшой срок по меркам истории, еще свежа память, а в мире все равно, к сожалению, опять неспокойно, локальные конфликты идут в том числе недалеко от наших границ. Мы должны ценить мир, согласие и спокойствие и не забывать уроки истории. Сейчас это понимание важно передать молодежи", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Сто лет со дня образования БССР исполнится 1 января 2019 года. Создана рабочая группа по подготовке и проведению юбилейных мероприятий.

Сегодня министр образования Игорь Карпенко во время благотворительной акции "Наши дети" посетил социально-педагогический центр Полоцкого района. Он ознакомился с условиями обучения и проживания воспитанников, пообщался с детьми, педагогами и поздравил всех с наступающим Рождеством и Новым годом.-0-