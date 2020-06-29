Карпенко: вступительная кампания проходит спокойно, хотя и были попытки ввергнуть ее в хаос

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступительная кампания в стране проходит спокойно, хотя и были попытки ввергнуть ее в хаос. Такое мнение высказал в беседе с журналистами министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вступительная кампания идет спокойно, хотя нас и пытались ввергнуть в какой-то хаос, начали предлагать в середине вступительной кампании разные формы ее проведения, изменение подходов и так далее", - сказал министр.

По его словам, система образования работает стабильно, в обычном режиме завершился учебный год, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и то, что часть учеников выпускных классов продолжительное время не посещала занятия в школах. По словам министра, из более чем 50 тыс. выпускников только несколько десятков столкнулись с проблемой своевременной сдачи госэкзаменов. "По разным обстоятельствам: кто-то не успел вернуться из-за рубежа, болел. Мы шли навстречу, продлевали сроки, давая возможность сдать госэкзамены в школе до момента подачи документов в вуз", - подчеркнул Игорь Карпенко.

"Мы провели выпускные испытания, выбрали, как мне кажется, оптимальный период проведения вступительной кампании, когда между выпускными вечерами в школе и вступительными экзаменами есть запас времени, чтобы абитуриенты могли подготовиться к формату централизованного тестирования. Впервые провели гораздо больше пробных тестирований в режиме онлайн через личный кабинет, РИКЗ дал такое право", - отметил он.

Министр отверг возможность резкого изменения условий вступительной кампании, хотя такие предложения и звучали. "С точки зрения методической науки, такие вещи делать нельзя, потому что школьник настраивался на ЦТ и менять правила за несколько недель до начала вступительной кампании неприемлемо, школьники к этому не готовы. Даже если вносить коррективы, нужен промежуточный период, чтобы подготовились и учреждения образования, и абитуриенты", - уверен Игорь Карпенко.

Эпидемиологическая ситуация в этом году также внесла корректировки в работу детских оздоровительных загородных и школьных лагерей. "Мы постарались создать оптимальные условия, чтобы соблюсти требования санитарно-эпидемиологической службы: это и дополнительные уборки, наличие антисептиков, распределение детей малыми группами, до 15 человек, расселение соответствующим образом, - пояснил министр. - Правда, в условиях сложной эпидемиологической обстановки желающих поехать в загородный лагерь меньше, чем обычно".-0-