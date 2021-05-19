Карпенко: заказчикам кадров надо менять подходы для закрепления у себя специалистов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заказчикам кадров надо больше заботиться о том, как закреплять у себя кадры, проводить профориентационную работу. Об этом заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Кадровый вопрос для различных сфер - здравоохранения, строительства, сельского хозяйства - звучал от нескольких депутатов. В том числе было озвучено предложение об обязательной отработке выпускниками вузов, которые обучались на платной основе.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко подчеркнул, что распределение в государстве рассматривается как награда для тех, кто получает образование на бюджетной основе. Но предложения по подготовке кадров должны рассматриваться всесторонне.

При этом Игорь Карпенко добавил, что предусмотрена возможность предоставлять статус молодого специалиста и платникам, которые обратились в комиссию по распределению. "Таких у нас около 1 тыс. человек в год, - сказал Игорь Карпенко. - Но если делать обязательным распределение для этой категории, непонятен механизм возмещения средств, если человек не поедет на место отработки. Механизм стимулирования. Наверное, это заказчикам кадров надо позаботиться о том, как закреплять у себя кадры. Профориентационная работа должна осуществляться по-новому".

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