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25 февраля 2022, 09:36

Карпенков проведет 26 февраля прямую телефонную линию

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия с заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками Николаем Карпенковым состоится 26 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Вопросы о перспективах развития внутренних войск, специфике выполняемых ими служебно-боевых задач, порядке призыва на срочную службу и поступлении на службу по контракту, об обучении на факультете внутренних войск УО "Военная академия Республики Беларусь", а также проблемные вопросы, возникающие во время службы, можно задать с 9.00 до 12.00 по телефонам: 8 (017) 374-80-08, 374-80-09.-0-

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