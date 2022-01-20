Карпенков рассказал, как прошли учения в органах внутренних дел и внутренних войсках

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учения в органах внутренних дел и внутренних войсках всей республики прошли очень хорошо. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель министра - командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков, сообщает БЕЛТА.

В органах внутренних дел и внутренних войсках всей республики прошли плановые оперативно-тактические учения. В маневрах приняли участие подразделения ОМОН, СОБР, представители соединений и воинских частей внутренних войск.

Как отметил Николай Карпенков, министр дал высокую оценку проведенным учениям. "Учения прошли очень хорошо. Действовали три бригады, порядка 1,2 тыс. человек. Все вопросы отработаны. Министром внутренних дел поставлена очень высокая оценка. Высокая мотивация у личного состава. Наглядевшись того, что было в Казахстане, мы в зародыше пресечем все, что у нас будут пытаться сделать. Подразделения внутренних войск готовы к выполнению задач любой сложности", - отметил Николай Карпенков.-0-