Карпов: вакцины против COVID-19 дают очень схожий результат

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имеющиеся вакцины против COVID-19 дают очень схожий результат, заявил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов в эфире Первого национального канала Белорусского радио, сообщает БЕЛТА.

"Вы знаете, это сложный вопрос", - сказал Игорь Карпов, говоря о том, какая вакцина - "Спутник V" или китайского производства - лучше. Главный внештатный инфекционист сослался на мнение уважаемого специалиста Михаила Фаворова, который в одном из интервью сказал: лучшая вакцина та, которая в настоящее время есть в вашей поликлинике.

"У каждой вакцины есть свои нюансы, но нужно понимать, что та и другая вакцина ("Спутник V" и китайского производства. - Прим. БЕЛТА) работающие, как и целый ряд европейских вакцин, все они дают очень схожий результат", - отметил Игорь Карпов.

Заведующий кафедрой рассказал, что совсем недавно осматривал человека, который привился известной западной вакциной, но заболел и переносил инфекцию в нетяжелой форме, хотя и потребовалась госпитализация. "Да, она не гарантирует полностью (что человек не заболеет. - Прим. БЕЛТА), как и "Спутник V", - сказал эксперт, добавив, что российская вакцина ему нравится и вся его семья привита именно "Спутником V".

"В настоящее время все мы должны сделать так, чтобы эта инфекция прошла с минимальными потерями, а для этого надо вакцинироваться, соблюдать меры профилактики, ответственно относиться к здоровью", - считает главный внештатный инфекционист.

Он выразил надежду, что в будущем этот новый коронавирус перейдет в разряд безобидного или практически безобидного сезонного заболевания. "Будем надеяться, что и его мутации, и наши усилия приведут к этому желаемому результату", - заключил он.-0-