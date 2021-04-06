Карпов: возник осторожный оптимизм, когда услышал о регистрации вакцины

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов связывает большие надежды с вакцинами против COVID-19 в борьбе с пандемией. Об этом он заявил в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"У меня возник осторожный оптимизм и появилось ощущение света в конце туннеля, когда я услышал о регистрации вакцины. Думаю, что нам нужно привить около 60% населения и больше, тогда проблема коронавируса будет стоять не так остро, со временем останутся спорадические случаи (как коклюш, корь). Вирус будет циркулировать, но потеряет агрессивность: у привитых заболевание будет протекать легче", - считает Игорь Карпов.

Он также сообщил, что коронавирус почти вытеснил грипп: последний регистрируется, но в небольшом количестве.

Что касается протоколов диагностики и лечения, в связи с появлением британского штамма их изменять не стоит, считает главный внештатный инфекционист. "В этом пока нет необходимости: насколько нам известно, новый штамм лечится так же", - сказал он.

Арсенал лекарств расширяется с особой осторожностью, "потому что нащупали те самые препараты, которые реально работают", отметил Игорь Карпов. Хорошо помогают иммуноглобулины, антиковидная плазма, вещества, снимающие цитокиновый шторм, а также лекарства, которые при правильном использовании воздействуют на сам вирус. "Вообще, надо сказать, что с протоколами мы не подвели: за этот год они менялись, но некритично. Например, мы сократили потребление антибиотиков, потому что их назначать стоит при бактериальной пневмонии, а не вирусной. Также выработались новые подходы к назначению гормонов", - добавил он.-0-