Как будут вакцинировать белорусов и когда появится своя вакцина? Подробности встречи Лукашенко и Пиневича

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интенсивность третьей волны коронавируса в Беларуси будет не выше осенней. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 25 марта в Беларуси зарегистрировано более 314 тыс. случаев COVID-19. Наибольшее количество - в Минске, Минской и Витебской областях, наименьшее - в Гомельской и Брестской. Причем средний показатель тестирования на коронавирус в марте составил 160 на 100 тыс. населения в день.

О вакцинации населения против COVID-19

Правительством утвержден Национальный план по вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы. В соответствии с ним профилактическими прививками в этом году будет охвачено не менее 60% населения страны. Вакцинация будет проводиться поэтапно: по мере поставок вакцин, а также организации выпуска готовой лекарственной формы российской вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").

Сейчас в стране идет первый этап. Прививки делают медицинскому персоналу и работникам фармацевтической отрасли, социальной сферы и сферы образования. В Беларуси используют "Спутник V" и инактивированную вакцину Vero производства китайской компании Sinopharm.

По последним данным, число привитых одной дозой вакцины составило 40 518 человек. Полный курс вакцинации (двумя дозами) прошли 26 100 человек.

На втором этапе планируется охватить прививками граждан, имеющих высокий риск развития тяжелой формы заболевания. Это лица в возрасте старше 60 лет, с хронической патологией, а также проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.

На третьем этапе профилактические прививки получат лица, имеющие более высокий риск заражения в связи с их профессиональной деятельностью. Например, работники торговли, общественного питания, бытового и транспортного обслуживания.

Наконец, во время четвертого этапа вакцинироваться будут граждане, изъявившие желание получить прививку против COVID-19, в том числе прорабатывается вопрос об организации вакцинации на платной основе.

Но как такового строгого деления на этапы не будет, пояснил Дмитрий Пиневич. "Нет такого, что первый этап закончили, потом вытерли испарину и пошли по второму этапу. Конечно, это все идет параллельно", - добавил он.

О производстве в Беларуси российской вакцины "Спутник V"

Как уже сообщалось, производить российскую вакцину будут на "Белмедпрепаратах".

Работа ведется по двум направлениям: розлив вакцины из полупродукта и производство по полному циклу.

Розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" из полупродукта российской компании "Генериум" на белорусском предприятии начался 25 марта, запланировано производство в объеме около 100 тыс. доз. Вакцину планируют начать использовать в конце апреля после подтверждения ее качества. Ежемесячно на "Белмедпрепаратах" будут выпускать до 500 тыс. доз препарата.

"Розлив - это не просто приехать и разлить из чайника по чашкам. Это очень серьезные компоненты", - подчеркнул министр.

Первые образцы на белорусском предприятии уже получены. Их, кстати, Дмитрий Пиневич принес на встречу с Президентом. Сейчас вакцина проходит контроль качества.

Александр Лукашенко и Дмитрий Пиневич

Первый уже проверенный образец, заявил министр, он забронировал для себя. "Я, может быть, привился бы уже и сейчас, у меня антитела есть. Но я пообещал, что первая вакцина, которая сойдет с "Белмедпрепаратов" и пройдет контроль качества, она за мной", - заявил он.

Параллельно на другой площадке "Белмедпрепаратов" совместно с российским концерном "Россиум" продолжается работа по созданию производства по полному циклу этой же вакцины - от выращивания вируса до розлива готового продукта. Приступить к производству "Спутник V" в Беларуси должны в сентябре этого года, прогнозируемый объем производства составит около 8 млн доз в год.

"Это взаимовыгодный вопрос и для российской, и для белорусской стороны, - отметил Дмитрий Пиневич. - Этот инвестпроект, как и по розливу, идет с расчетом на возможный экспорт после того, как мы удовлетворим в полной мере интересы нашей республики".

О создании белорусской вакцины от коронавируса

Разработкой белорусской вакцины занимаются организации Министерства здравоохранения и Национальной академии наук. Основная роль отведена Республиканскому научно-практическому центру эпидемиологии и микробиологии.

Принимая с докладом министра здравоохранения, глава государства Александр Лукашенко заявил, что получение отечественной вакцины от COVID-19 является делом чести руководства Минздрава и НАН. "Отечественная вакцина - дело чести Гусакова и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую - потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем", - сказал Президент.

Как пояснил журналистам после встречи с главой государства Дмитрий Пиневич, производство вакцины можно разбить на несколько этапов. К осени должен появиться первый образец белорусской вакцины - так называемая вакцина в пробирке. К концу года выпустят опытно-промышленную партию. В следующем году начнется промышленное производство.

Пиневич: первый образец белорусской вакцины может появиться к концу августа Как пояснил Дмитрий Пиневич, производство вакцины можно разбить на несколько этапов: сперва необходимо получить так называемую вакцину в пробирке, затем масштабировать ее до опытно-промышленной партии, и только после испытаний начнется промышленное производство.

"Важно то, что мы создаем технологию, которую потом можно будет положить на производство такого типа вакцин, но другого возбудителя", - добавил министр.

Во время встречи Александр Лукашенко подчеркнул, что людям надо дать самый широкий спектр возможностей сделать прививку от коронавируса, в том числе, кто желает, на платной основе. "Люди хотят получить вакцину. Они ее получат. Кто-то хочет быстрее, вакцину других стран, хорошо, закупим. Пусть на платной основе. Не надо это скрывать. Надо открыть возможность и на платной основе кому-то провакцинироваться. Это дело каждого человека", - отметил глава государства.-0-