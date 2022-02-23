Карпович: изменения Конституции обеспечивают эффективность правосудия в защите прав и свобод граждан

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Конституции обеспечивают эффективность правосудия в деле защиты прав и свобод граждан. Об этом заявила заместитель председателя Конституционного суда доктор юридических наук Наталья Карпович во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

"Действительно какой-то кардинальной трансформации политической системы, кардинальных преобразований основ конституционного строя ни в коем случае наши изменения не предусматривают. Речь идет о стабильном, эволюционном, целенаправленном развитии с ответом на те внешние и внутренние условия, которые мы сегодня имеем. И те изменения, которые разработаны, уверена, каждый наш гражданин должен поддержать. Потому что они касаются каждого и делают нашу политическую и социальную жизнь более осознанной, осмысленной и во многом лучше", - сказала Наталья Карпович.

Зампредседателя КС подчеркнула, что изменения, которые претерпели более 80 статей Конституции, внесены в развитие конституционных положений. "По сути, это совершенствование конституционных положений, которые в том числе касаются каждого гражданина. Это, конечно же, совершенствование общения гражданина, например, с государством. Совершенствование защиты прав и свобод граждан, - отметила она. - У нас вносятся очень значимые положения, касающиеся права граждан обратиться в суд за защитой своих прав, которые нарушены действиями или решениями государственных органов. Впервые в правовую систему вводится институт прямого доступа граждан к конституционному правосудию. То есть не через уполномоченные государственные органы, а именно обеспечивается повышение эффективности конституционного правосудия в деле защиты прав и свобод граждан. Если гражданин, например, считает, что действиями или решениями государственного органа нарушены его права и свободы, и он прошел все стадии судебной защиты, то он вправе в итоге обратиться в Конституционный суд с тем, чтобы обосновать, что нормативно-правовой акт, на основании которого вынесены эти решения, не соответствует Конституции. Поэтому его права и свободы должны быть восстановлены и защищены".-0-

Фото Николая Петрова