Карпович: после принятия новой Конституции законодателей ожидает очень активная работа

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В случае принятия новой Конституции законодателей ожидает очень активная работа по внесению необходимых изменений в множество законов и других нормативных правовых актов. Об этом заявила журналистам заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович после совещания у главы государства по вопросам изменения Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Замглавы КС пояснила, что, если народ проголосует за новый проект Основного закона, понадобится откорректировать целый пласт документов. "Все конституционные изменения, безусловно, повлекут и изменения в системе осуществления полномочий государственных органов. Это обуславливает необходимость принятия законов о полномочиях государственных органов, о порядке реализации этих полномочий, - сказала Наталья Карпович. - Это коснется очень многих законодательных актов и потребует очень активной работы законодателей".

Например, нужно будет внести изменения в законы о Национальном собрании, о Президенте, о правительстве, в Кодекс о судоустройстве, в закон, который регулирует порядок осуществления конституционного судопроизводства.

Зампредседателя КС привела еще один пример: проектом Конституции предусматриваются дополнительные правомочия граждан и, в частности, право обратиться в Конституционный суд с конституционной жалобой. "Для реализации таких прав также должен быть определен их механизм, соответствующие процедуры, которые являются гарантией реализации конституционных норм", - отметила она.

Говоря о том, что на данном этапе делается, чтобы внести необходимые корректировки в оптимальные сроки, Наталья Карпович пояснила: "Уже в процессе подготовки изменений в Конституцию определенные направления, наработки создаются. Это будет существенным заделом для того, чтобы обеспечить вступление в силу в полном объеме этих изменений в оправданные сроки".-0-