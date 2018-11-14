"Карта гостя" к новому турсезону будет включать более 1 тыс. объектов Беларуси

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Карта гостя" к новому туристическому сезону будет включать более 1 тыс. музеев, галерей, магазинов, пунктов проката, гостиниц Беларуси, сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев.

Проект "Карта гостя" реализует предприятие "Мингорсправка" с января 2018 года при поддержке министерств спорта и туризма, культуры Беларуси, информационно-туристического центра "Минск". Всего выпущено около 6 тыс. карт, из которых реализовано более 700. По мнению Бориса Васильева, это неплохие результаты. "Например, "Карта гостя Санкт-Петербурга" которая существует уже восемь лет, на третий год продавалась в количестве 3 тыс. в год при 7 млн туристов", - отметил он.

Чаще всего "Карту гостя" покупают гости из России, а также граждане ЕС. Но в последнее время представители Китая, Японии, США стали чаще приобретать продукт. "Проект развивается. Если в начале сезона в нем было представлено 74 объекта, теперь более 200", - сказал Борис Васильев.

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