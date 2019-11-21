Карточки Беларусбанка могут не работать ночью 23 и 30 ноября

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек ОАО "АСБ Беларусбанк" возможны 23 и 30 ноября с 2.00 до 6.00, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Причина возможных сбоев - проведение технологических работ Банковским процессинговым центром.

В этот промежуток времени возможны также кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков в сети организаций торговли и сервиса (магазины, АЗС и т.п.), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживание которых обеспечивает Банковский процессинговый центр.-0-