Касперович: ежегодно на всех уровнях образования открывается по 3-5 новых специальностей

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно на каждом уровне образования открывается по 3-5 абсолютно новых специальностей. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вообще новая - это та специальность, которая впервые запроектирована, внесена в классификатор специальностей и квалификаций. По ней, как правило, начинает подготовку одно учреждение. Через год-два-три подтягиваются другие. Таких в год у нас бывает на каждом уровне образования: высшее, среднее специальное, профтех от 3 до 5. И это объективная реальность, потому что, действительно, это абсолютно новое содержание. Новая специальность открывается, когда за ней стоит новое содержание, как минимум на 60% отличающееся от всех тех специальностей, по которым уже ведется подготовка", - сказал Сергей Касперович.

По его словам, при подготовке специалистов учреждения образования напрямую реагируют на потребности рынка труда. "Ряд специальностей, условно говоря, перестают существовать из-за отсутствия набора. Потому что нет потребности. Бывают случаи, когда через несколько лет к ним возвращаются, перепроектируют и на основе принципа межпредметности рождается нечто совершенно новое и интересное", - отметил начальник главного управления.

Сергей Касперович подчеркнул, что каждое учреждение образования открывает новые специальности. "Каждый вуз стремится ежегодно по 2-3 специальности новые открывать, но они не новые для страны. По ним где-то ведется подготовка. То же самое на уровне среднего специального и профтехобразования", - добавил он.-0-