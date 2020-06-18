Касперович: приемная кампания пройдет в традиционном формате, но с соблюдением всех мер безопасности

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приемная кампания пройдет в традиционном формате, но с соблюдением всех мер безопасности, сообщил сегодня начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В университетах, пунктах регистрации, пунктах проведения ЦТ предпринимаются и будут предприняты комплексные меры по проведению вступительных испытаний, включая ЦТ и внутренние вступительные экзамены в режиме дистанцирования, - сказал Сергей Касперович. - Абитуриенты во время ЦТ будут размещаться на определенном расстоянии - 1,5 м и больше. Наполняемость аудитории предусмотрена до 50 человек - и это самые большие аудитории. Если говорить об аудиториях, которые вмещают меньшее количество людей, то наполняемость будет, естественно, меньше".

Такие же подходы будут применяться и во время проведения внутренних вступительных экзаменов. "Если они будут проводиться в письменной форме, то здесь подходы аналогичные ЦТ. Это дистанцирование, наличие антисептиков, возможность использования средств для защиты дыхания (масок). Если внутренние испытания будут проводиться в устной форме, то будут проведены мероприятия, связанные с дистанцированием во времени, то есть предотвращением скопления большого количества абитуриентов. Кроме того, это еще и использование больших аудиторий, антисептиков, масок и так далее. Однако молодые люди должны понимать, что использование масок не исключает процедуру удостоверения личности, как на ЦТ на входе в корпус и аудиторию, так и на внутренних испытаниях. Дополнительно отмечу, что будут предприняты меры, связанные с наличием средств защиты органов дыхания, перчаток и антисептиков, конечно, и у работников приемных комиссий", - отметил представитель Минобразования.-0-

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РИКЗ призывает абитуриентов быть внимательными с датами ЦТ Регистрация на ЦТ началась 2 мая. Часть абитуриентов получили пропуска до изменения сроков проведения тестирования.