Касперович: в международных рейтингах белорусские вузы показывают хорошие результаты

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международных рейтингах белорусские вузы показывают хорошие результаты, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если мы говорим о высшем образовании, то белорусские вузы, конечно, показывают очень неплохие результаты. В частности, лидер белорусского высшего образования БГУ, который в эти дни празднует свое 100-летие. Он занимает устойчиво высокие позиции, входит в топ-300 среди 30 тыс. университетов, которые действуют по всему миру. И это высокий результат, потому что многие страны аккумулируют ресурсы, в том числе государственные, тратят большие средства на поддержание своих вузов, чтобы они занимали ведущие позиции. У нас же, несмотря на наличие определенных программ, специально на рейтинги ресурсы не выделяются. И это првильно, потому что главное - качество образовательных услуг, и оно как раз является основным критерием конкурентоспособности", - сказал Сергей Касперович.

Качеству образовательных услуг в Беларуси уделяется особое внимание на всех ступенях образования. "В рамках госпрограммы "Образование и молодежная политика" реализуется комплекс мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы. А сегодня она является очень важным фактором качества профессионального образования. Наличие передовых лабораторий, передовой учебно-лабораторный базы, материалы, которые используются для обучения, реактивы - это все чрезвычайно важно. Без этого не будет качественного образования. Это вопросы, связанные с повышением квалификации профессорско-преподавательского и в целом преподавательского состава. И у нас в стране для этого создана необходимая система, - отметил начальник главного управления. - Развитие академической мобильности студентов - для этого также используются бюджетные средства, помимо иных источников финансирования. Повышение квалификации, стажировки преподавателей в зарубежных ведущих учреждениях образования и на предприятиях. Хочется также назвать мероприятие, которое называется "Приглашенный лектор", когда мы приглашаем для чтения лекций по передовым актуальным направлениям ведущих специалистов из-за рубежа".-0-