Касперович: выпускники детского технопарка получают хорошие профориентационные компетенции

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускники Национального детского технопарка получают хорошие профориентационные компетенции, заявил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальный детский технопарк, который у нас создан и набирает обороты в своей работе, - это очень интересное учреждение. Во главе угла в реализации образовательной деятельности там проектный подход, когда посредством определенного отбора на уровне регионов учащиеся в основном 9 -11 классов попадают в соответствующие смены по различным направлениям. Сейчас масштабы, повторюсь, увеличиваются. Мы начинали с 2 направлений, сейчас их уже реализуется 4, а будет - 15, - рассказал Сергей Касперович. - За смену в 21 день разрабатывается проект, проводится защита. Те молодые люди и девушки, которые желают отобраться на дистанционный этап еще последующего сопровождения, они также это могут сделать. Плюс можно в принципе отобраться и через несколько смен опять поучаствовать, например, в другом направлении и сделать еще один проект".

По словам начальника главного управления, выпускники технопарка получают действительно хорошие компетенции. "Что это дает молодым людям? Конечно же, это получение необходимых навыков исследовательской, проектной работы, получение soft skills, умение общаться, контактировать с тьютором, преподавателем, с более старшими, более опытными обучающимися и получать от них знания. И здесь мы действительно получаем очень хорошие компетенции, которые очень важны для профориентации. В том числе профориентации с точки зрения последующего поступления на технические, естественно-научные специальности, которые стратегически важны для нашей экономики. И мы планируем - эта норма уже заложена в проект указа Президента о правилах приема - льготные основания для поступления тех выпускников детского технопарка, которые зарекомендовали себя и будут иметь рекомендации наблюдательного совета", - дополнил он.-0-