15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан изучает белорусский опыт правового регулирования борьбы с коррупцией. Этой теме был посвящен круглый стол, организованный парламентом Казахстана. В мероприятии в онлайн-формате принял участие начальник управления Генеральной прокуратуры Беларусь Игорь Грейбо, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Поводом к проведению круглого стола стала подготовка в Казахстане проекта закона, которым вносятся изменения и дополнения в законодательство по вопросам борьбы с коррупцией.

В своем докладе Игорь Грейбо рассказал об опыте Беларуси в сфере противодействия незаконному обогащению. Он проинформировал о том, что Концепция национальной безопасности относит коррупцию к одной из угроз для страны, нацеливает всех субъектов власти и гражданского общества на эффективную борьбу с ней.

Он подчеркнул, что эффективность принимаемых в Беларуси мер по борьбе с коррупцией, их адекватность складывающейся ситуации положительно оцениваются как внутри страны, так и международным сообществом. В ежегодном рейтинге Transparency International позиции Беларуси улучшились: страна переместилась с 106 места (2015 год) на 63-е (2020 год).

Представитель Генпрокуратуры предметно остановился на наиболее эффективных механизмах закона Беларусь "О борьбе с коррупцией". Среди них гражданско-правовой инструмент изъятия имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы (ст.36). Положительно зарекомендовал себя на практике и такой механизм, как изъятие имущества, предоставленного с нарушением антикоррупционного законодательства. В том числе это касается поступивших на счет должностного лица денежных средств, подарков, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, и иного имущества (ст.40).

В пример он привел результаты проверки в отношении бывшего генерального директора одного из РУП, когда в республиканский бюджет были возмещены полученные в нарушение антикоррупционных норм $44 тыс. - служебный подарок для должностного лица, скрытый от декларирования. В другом случае по иску прокурора с бывшего менеджера по закупкам другого РУП суд взыскал незаконно полученные им $73,5 тыс. и 72 тыс. евро.

Пользуясь случаем, прокурор поблагодарил коллег за предоставленную в Генпрокуратуру Беларуси информацию о содействии в ходе антикоррупционной проверки. Именно сведения из Казахстана позволили установить незаконность части доходов одного из бывших должностных лиц банковской системы Беларуси и изъять у него $100 тыс., якобы переданных ему казахстанским партнером для совместного бизнеса.

Все участники круглого стола подтвердили готовность продолжать конструктивное сотрудничество в антикоррупционной сфере. Пришли к общему мнению, что подобные формы обмена опытом позволяют вырабатывать действенные механизмы для борьбы с коррупцией.

Среди участников круглого стола были председатель Агентства Казахстана по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, вице-министр финансов этой республики Марат Султангазиев, представители депутатского корпуса, государственных органов, научных кругов и общественности Казахстана, а также главный советник Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Антон Тронин.-0-