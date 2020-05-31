Казакевич: МВД имеет необходимый арсенал средств для обеспечения безопасности в предвыборный период

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД располагает необходимым арсеналом средств для обеспечения безопасности в предвыборный период, заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьезно накаляется. Причем, речь идет ни о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства. Зачастую мы видим спланированные, подготовленные акции", - сказал Геннадий Казакевич.

По его словам, в последнее время стали поступать угрозы в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили выборы в парламент. "То есть, сами комиссии еще не сформированы на нынешние выборы, а угрозы людям и членам их семей уже поступают, - отметил первый замминистра. - В этой связи хочу заявить, что МВД располагает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобные угрозы".-0-