Казакевич: правоохранители не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять боевое оружие

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, заявил первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич. Его видеообращение размещено в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"МВД обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность в стране. Мы отмечаем постепенное затухание протестного движения как по территориям, так и по массовости. Однако протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. Свидетельство тому - акции в столице в минувшее воскресенье. Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", - отметил Геннадий Казакевич.

Первый замминистра подчеркнул, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 1990-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революций. "От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - добавил он.-0-

МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 11 октября задержаны 713 человек В Минске в районе пр.Победителей собрались разрозненные группы граждан. Некоторые из них оказали активное неповиновение органам правопорядка. Другие, сформировав колонну и блокировав движение транспорта, вышли на проезжую часть.