Казакевич: у МВД достаточно средств для деанона комментаторов в интернете, призывающих к терроризму

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Министерства внутренних дел достаточно средств для деанонимизации и привлечения к ответственности комментаторов в интернете, призывающих к терроризму. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Геннадий Казакевич подчеркнул, что Беларусь столкнулась с беспрецедентной угрозой внутреннего терроризма. По его словам, определенные силы пытаются и будут пытаться посеять в белорусах страх, ненависть и неуверенность, чтобы тем самым дестабилизировать ситуацию в стране. "Все это дело перемежается с какими-то политическими требованиями. То есть это классическое понимание терроризма как такового", - заявил он.

По словам замминистра, МВД и КГБ сейчас занимаются нейтрализацией движений, открыто пропагандирующих идеи экстремизма и терроризма. Параллельно правоохранители выявляют в интернете авторов комментариев с призывом уничтожать силовиков и членов их семей, всех несогласных с БЧБ-идеологией.

"Я смотрю в глаза этих людей: помимо морально-этической точки зрения, которая вообще не поддается никакому осмыслению, меня интересует их внутренний мотив. Я называю таких людей упырями: они, сидя на своих продавленных диванах, упиваются кровью. А когда их выволакиваешь на свет божий, как нашкодивших котят, - льют крокодиловы слезы. Это абсолютно не раскаяние. Эти люди отвечают по закону, - обратил внимание Геннадий Казакевич. - В моем понимании, они воспринимают объективную реальность как некую компьютерную игру, не понимая ответственности, людской боли от трагедии, которая случилась".-0-