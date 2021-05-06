Каждый ветеран постоянно окружен заботой от государства - Петришенко

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый ветеран постоянно окружен заботой от государства. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. Сейчас их 3,3 тыс. И еще 11 тыс. лиц, которые приравнены к ним. Сейчас и молодежь, и военнослужащие отдельно поздравляют каждого ветерана с Днем Победы. Для них очень важно, что их подвиг помнят. Каждый ветеран не только накануне 9 Мая, но и постоянно окружен необходимой социальной заботой от государства", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер отметил, что ветераны получают ежемесячную доплату к пенсии. "Плюс бесплатные лекарства, протезирование, социальное обслуживание. Ежегодно мы оказываем материальную помощь в обустройстве, ремонте жилья для них. Наши ветераны благодарят за это внимание от государства. Мы их любим, уважаем и ценим. Государство и в дальнейшем будет оказывать ветеранам всю необходимую помощь", - подчеркнул он.-0-

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