Минтруда рассказало о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проживают более 3,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила сегодня журналистам начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Татьяна Федорова, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на 1 апреля в Беларуси проживали 3337 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 11,5 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны", - рассказала Татьяна Федорова.

По ее словам, самым возрастным участникам и инвалидам войны сегодня уже более 100 лет, а самым молодым - около 90 (это партизаны и подпольщики).

"С учетом особого статуса ветеранов Великой Отечественной войны и пострадавших лиц к их пенсиям в соответствии с пенсионным законодательством производится ежемесячная выплата в виде повышения пенсии от 50 до 500% минимального размера пенсии по возрасту. И сегодня такие выплаты к пенсиям Героев Советского Союза составляют Br342, а у нас в республике сегодня проживают два Героя Советского Союза - Иван Кустов и Василий Мичурин", - отметила начальник главного управления.

Инвалиды войны 1-й и 2-й группы получают порядка Br273 к пенсии, 3-й - Br171. "Участники войны, а также те, кто принимал участие в разминировании территорий в 1943-1945 годах, получают по Br171, блокадники Ленинграда и бывшие узники фашистских концлагерей - по Br68, по Br34 выплачивается к пенсиям тем, кто награжден орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу, и инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, связанных с войной. Членам семей, которые потеряли своих супругов на войне и не вступили в повторный брак, выплачиваются надбавки в размере от Br68 до Br123. И с учетом вот этих надбавок средний размер пенсии инвалида войны, по предварительной оценке, в мае составит Br832, а участника войны, опять же по предварительной оценке, - Br690", - подчеркнула Татьяна Федорова.

Начальник главного управления отметила: это не единственные доплаты к пенсиям, которые получают ветераны войны и лица, пострадавшие от ее последствий. "Те, кто достиг 75-летнего возраста (а это уже сегодня все, кто родился в годы войны), получают ежемесячную возрастную доплату. С 1 мая ее размер составляет Br51 для тех, кто в возрасте 75-79 лет, в возрасте 80 лет и старше - Br68. Кроме доплаты по возрасту дополнительно к пенсиям тех, кто достиг 80 лет, ежемесячно выплачивается надбавка на уход - это еще Br34. Тем, кто достиг 80-летнего возраста и является инвалидом 1-й группы, эта надбавка выше в два раза - Br68. Таким образом, лицам, заставшим годы войны, участникам войны, лицам, пострадавшим от ее последствий, выплачивается три вида надбавок, дополнительных выплат к пенсии", - констатировала она.

Татьяна Федорова добавила: ветераны войны и пострадавшие от ее последствий - это особые категории. Поэтому в их отношении применяется выявительный принцип дополнительной социальной поддержки. "Для того чтобы выявить, какие проблемы у этих людей и в чем они нуждаются, ежегодно проводятся обследования материально-бытовых условий их проживания. Традиционно это обследование проходит в первом квартале, чтобы к майским праздникам выполнить все поступившие заявки. В этом году обследованы 14,7 тыс. представителей данных категорий. И, как я уже сказала, мы постарались и к 1 мая выполнили все заявки. Помощь получили порядка 850 человек. Это уборка жилых помещений, придомовой территории, колка дров, обеспечение дровами, а также мероприятия, которые направлены на обеспечение безопасности проживания пожилых людей: ремонт жилых помещений, печей, электропроводки, газового оборудования и так далее. Дополнительно поступающие в течение года заявки будут оперативно выполняться. К этому подключаются волонтеры, организации, предприятия", - пояснила представитель Минтруда.

Те, кто нуждается в дополнительной поддержке в виде социальных услуг, пользуются соцобслуживанием, которое предоставляют территориальные центры социального обслуживания населения и дома-интернаты. "Напомню: у нас 146 территориальных центров (они располагаются в каждом административном районе республики) и 83 дома-интерната для взрослых. Из числа ветеранов войны и пострадавших более 2 тыс. пользуются социальными услугами на дому. Такие услуги по законодательству должны оказываться на условиях оплаты данным категориям, но по решению местных органов власти все ветераны Великой Отечественной войны освобождены от оплаты социального обслуживания на дому. В домах-интернатах круглосуточную социальную медицинскую помощь получают 132 человека указанных категорий. Кроме того, за 711 ветеранами и пострадавшими гражданами осуществляется индивидуальный уход членами семьи с выплатой тем, кто ухаживает, пособия по уходу за инвалидом 1-й группы либо престарелым старше 80 лет. Размер этого пособия составляет бюджет прожиточного минимума. Это чуть больше Br273", - сказала начальник главного управления.

Кроме того, ветеранам войны и лицам, пострадавшим от ее последствий, предоставляется широкий спектр социальных льгот. Ветераны получают льготы в сфере здравоохранения, санаторно-курортного лечения, по проезду в общественном транспорте, оплате жилищно-коммунальных услуг. Речь о бесплатном обеспечении лекарственными средствами, бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов, бесплатном обеспечение техническими средствами социальной реабилитации, первоочередном бесплатном санаторно-курортном лечении. Причем если Герои Советского Союза либо инвалиды и участники Великой Отечественной войны не воспользовались своим правом, то им выплачивается денежная помощь на оздоровление - 10 базовых величин. Ветераны войны имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, на 50-процентную скидку при оплате техобслуживания помещений, где они проживают.

"9 Мая - это очень важный и особый праздник для всех нас. Ветеранов становится с каждым днем все меньше. Поэтому у нас развернуто большое количество мероприятий, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Территориальными центрами организовываются встречи с теми, кто пережил эту войну для того, чтобы они передали молодежи память о тех страшных событиях, рассказали, как ощущали себя в тех обстоятельствах, и донесли до нашей молодежи мысль о том, что повторения такого не должно быть, - заключила Татьяна Федорова. - Каждый ветеран Великой Отечественной войны будет поздравлен с этим праздником, и работа эта не остановится, потому что для нас это уникальная возможность еще раз пообщаться с людьми, которые принимали участие в тех великих событиях".-0-