"Керамин" приобрел современную технологическую линию и приступил к выпуску нового для Беларуси формата плитки 750х250

Линия для производства керамической плитки больших форматов представляет собой комплекс машин, конвейеров и других необходимых устройств, созданный по специальному проекту ведущим итальянским производителем оборудования для керамической отрасли – компанией Sacmi. Линия создана с учетом всех технологических нюансов производства и позволяет обеспечить идеальное соблюдение необходимых характеристик – таких как точность габаритных размеров и геометрии готовых изделий.

"Как динамично развивающееся современное предприятие мы стремимся к тому, чтобы все актуальные тенденции рынка отделочных материалов находили отражение в продукции, которую мы предлагаем нашим покупателям. Крупноформатная плитка для облицовки стен – новый тренд в отделке помещений различного назначения, который сейчас стремительно набирает популярность и останется востребованным еще очень долго. Именно поэтому мы сочли целесообразным модернизировать наши производственные мощности и освоили выпуск новых коллекций в актуальном формате 750х250 мм", — отметил заместитель генерального директора по производству и маркетингу Евгений Костюков.

Благодаря запуску новой производственной линии компания "Керамин" первой из белорусских производителей вывела на рынок керамическую плитку для стен уникального для Беларуси размера 750х250 мм — сразу в пяти актуальных коллекциях: "Монако", "Сидней", "Сонора", "Шиен" и "Телари". При их создании дизайнеры компании вдохновлялись выдающимися природными, архитектурными и историческими достопримечательностями (каменистые ландшафты пустыни Сонора в Северной Америке, фешенебельные виллы и дворцы побережья Монако, экспрессивные формы здания Сиднейского оперного театра), а также популярными стилистическими направлениями в дизайне интерьеров. Так, коллекция "Шиен" отдает должное скандинавскому дизайну с его стремлением к использованию натуральных материалов и природных текстур, предлагая керамическую плитку с фактурой древесины. А тканевые фактуры коллекции "Телари" представляют элегантное решение для интерьеров в классическом стиле.

До конца текущего года компания планирует предложить покупателям еще пять актуальных коллекций керамической плитки формата 750х250 мм, а также приступить к выпуску плитки в формате 900х300 мм: возможности новой производственной линии позволяют расширять ассортимент выпускаемой продукции новыми размерами плитки вплоть до очень больших.