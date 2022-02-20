КГБ раскрыл группы, которые планировали срыв референдума

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности Беларуси раскрыл группы, которые под руководством иностранных кураторов планировали срыв конституционного референдума, сообщили в эфире телеканала ОНТ со ссылкой на заместителя начальника Следственного управления КГБ Константина Бычека, передает БЕЛТА.

Люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, - прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса. Кураторы из-за границы установлены, координаторы и рядовые исполнители в Беларуси задержаны.

"Комитетом государственной безопасности продолжаются мероприятия по пресечению противоправной деятельности лиц, предпринимающих попытки оказания незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума. Действия, направленные на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Республики Беларусь их конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, является тяжким преступлением и проявлением экстремизма", - сказал Константин Бычек, добавив, что КГБ известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний.

"В конечном итоге принцип неотвратимости наказания будет реализован в соответствии с действующим законодательством", - отметил он.-0-