КГК 20 мая проведет в Минске горячую линию о доступности рынков для производителей сельхозпродукции

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля 20 мая проведет в Минске горячую линию по вопросам доступности рынков для производителей продукции растениеводства, животноводства, пчеловодства и рыболовства, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Жители столицы и регионов республики смогут сообщить о проблемных вопросах работы рынков в Минске и других населенных пунктах страны. Речь идет о распределении торговых мест и установлении стоимости аренды за них, соблюдении продавцами требований санитарно-эпидемиологического, торгового и иного законодательства при продаже товаров, выделении оптимального количества мест на рынках производителям сельхозпродукции, в том числе фермерам и частникам, ведущим личные подсобные хозяйства.

Госконтролеры проанализируют информацию, рассмотрят все изложенные в обращениях факты и конструктивные предложения.

Обратиться на горячую линию можно с 10.00 до 13.00 по телефону 8 (017) 328-69-40.

С 18 по 24 мая горячие линии по вопросу доступности рынков для производителей сельхозпродукции проводят все областные комитеты госконтроля.-0-