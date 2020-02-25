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Общество
25 февраля 2020, 17:34

КГК не выявил серьезных нарушений в начислении зарплаты бюджетникам после введения новой системы

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля провел проверки по вопросу начисления зарплаты работникам бюджетных организаций после введения новой системы оплаты труда и не выявил серьезных нарушений. Об этом журналистам заявил сегодня заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы - начальник управления контроля за работой отраслей социальной сферы КГК Виктор Бурло перед проведением прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

"КГК постоянно отслеживает уровень заработной платы и своевременность ее выплаты в организациях республики. Когда изменилась система оплаты труда бюджетников, мы провели контрольно-аналитические мероприятия во всех регионах, - сказал Виктор Бурло. - Каких-либо серьезных нарушений не выявлено. Установлены лишь незначительные отклонения размеров зарплаты за январь и предыдущие месяцы. Это обусловлено в первую очередь человеческим фактором: недоработали работники бухгалтерии и наниматели".

Единичные факты снижения размера зарплаты были установлены в Гомельской, Гродненской, Витебской и Могилевской областях. Выявленные недостатки оперативно устранены - всем работникам доплатили до установленного уровня (не ниже, чем в предыдущем периоде). Представитель Комитета госконтроля подчеркнул, что средств фонда оплаты труда было достаточно, чтобы выплатить зарплату в размере не ниже, чем было до введения новой системы.

Например, только в Минске госконтролеры проверили более 10 организаций, в том числе психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №2, Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, гимназию №16. "Вопросов к начислению зарплаты в столичных организациях у нас не возникло", - отметил Виктор Бурло.

Также он пояснил, что Комитет госконтроля инициировал проведение прямой телефонной линии, чтобы предоставить работникам бюджетной сферы возможность задать волнующие их вопросы. Виктор Бурло заверил, что будет проанализировано каждое обращение, изложенным фактам дадут объективную оценку, все заявители получат ответы в соответствии с законодательством. Если будут выявлены нарушения в начислении зарплаты, будут сделаны доплаты.

Всего на прямую линию поступило более 30 звонков. В основном вопросы касались оплаты труда в организациях образования и здравоохранения. В частности, работники учреждения здравоохранения в Могилеве пожаловались, что в январе получили на Br100 меньше, чем в декабре. Однако, как выяснилось, в этой организации зарплата меньше не стала: это подтверждают расчетные листки, затребованные прямо во время прямой телефонной линии в управлении здравоохранения Могилевского облисполкома.

Жительница Борисовского района сообщила, что ее внучка - воспитатель детского сада - получила в январе значительно меньшую зарплату, чем в декабре. Правда, конкретизировать данные она не смогла, поэтому участники прямой телефонной линии предположили, что разница в размере заработной платы связана с выплатой премии по итогам года.

Помимо представителей КГК, в диалоге с гражданами приняли участие замначальника главного управления труда и заработной платы - начальник управления оплаты труда в бюджетной сфере Минтруда и соцзащиты Николай Костелей, замначальника управления экономического анализа и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Елена Крутова, начальник отдела оплаты труда и нормирования штатной численности Министерства образования Наталья Криволапова.-0-

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