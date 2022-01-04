КГК пресек продажу некачественных стеклоомывателей в трех областях

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля совместно с органами санитарного надзора и Госстандарта проводит контрольно-аналитические мероприятия для защиты внутреннего рынка от некачественной и небезопасной продукции, в частности стеклоомывающих жидкостей для автомобилей. О результатах декабрьских проверок БЕЛТА рассказали в КГК.

В ходе мониторинга в Могилевской области выявлено 7 случаев реализации некачественных стеклоомывателей (с превышением допустимых концентраций метилового спирта от 20 до 500 раз, а также не соответствующих заявленной в маркировке температуре кристаллизации). В итоге запрещена продажа более 800 канистр некачественного товара на общую сумму Br5,1 тыс. Продавцу рекомендовано устранить нарушения.

В Гродненской области 4 из 11 отобранных для проведения испытаний образцов стеклоомывающей жидкости не прошли испытания по качеству (превышен метанол). Продавцам вынесено предписание о приостановлении реализации и запрет на дальнейшую продажу этой продукции. Информацию передали госорганам для принятия мер реагирования.

Факты продажи некачественных стеклоомывающих жидкостей также установлены в Брестской области.

Контроль со стороны КГК в этой сфере продолжится.-0-