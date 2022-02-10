КГК проведет 11 февраля горячую линию насчет несвоевременной выплаты зарплаты

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля проведет 11 февраля с 11.00 до 13.00 горячую линию по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы, сообщили БЕЛТА в КГК.

Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства о задержках с расчетами по зарплате. Каждое обращение будет проанализировано. Звонить следует по телефону (8017) 328-69-40.

Вопрос на особом контроле в КГК. За 2021 год по выявленным Комитетом госконтроля фактам несвоевременной выплаты зарплаты к административной ответственности на сумму Br101,7 тыс. привлечены 119 юридических и 509 физических лиц.-0-