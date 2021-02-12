КГК рекомендует аптекам снизить цены на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля совместно с другими ведомствами проводит мониторинг аптечной сети по вопросу обоснованности роста цен на лекарственные препараты, сообщили БЕЛТА в КГК.

"Проверочные мероприятия проходят в государственных и частных аптеках во всех регионах республики с участием работников Комитета госконтроля, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Мингорисполкома и Федерации профсоюзов Беларуси", - уточнили в контрольном ведомстве.

Изучается вопрос обоснованности роста цен в связи с изменением налогового законодательства и в целом анализируется информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров данной продукции.

Комитет госконтроля рекомендует аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих.

По выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты контрольным ведомством будет дана соответствующая оценка.-0-