КГК составил планы выборочных проверок на первую половину 2019 года

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сформированы планы выборочных проверок в областях и Минске на первую половину 2019 года, они доступны на сайте Комитета государственного контроля, сообщили БЕЛТА в КГК.

В отборе субъектов для включения в план выборочных проверок участвовали 25 государственных органов, которые проанализировали свыше 27,7 тыс. субъектов. Анализ выявил высокую степень риска у 9516 из них, т.е. 34% от общего числа. В результате выборочные проверки коснутся только 3227 субъектов - 12% от всех проанализированных. В отношении 560 субъектов выборочные проверки будут проводиться с участием нескольких контролирующих (надзорных) органов.

В комитете отметили, что количество субъектов, включенных в план выборочных проверок, снизилось на 78% по сравнению с числом тех, что оказались в координационных планах контрольной (надзорной) деятельности в первом полугодии 2017 года. Тогда плановым проверкам подверглись свыше 14,5 тыс. субъектов, совместные проведены в отношении более 3,3 тыс.

Не допускается добавление в сформированные планы новых субъектов хозяйствования, а также соисполнителей к уже включенной в план проверке контролирующего (надзорного) органа. "Внесение изменений возможно только в случае исключения проверки, исключения контролирующего (надзорного) органа из состава исполнителей, при изменении месяца начала проведения проверки", - подчеркнули в ведомстве.

Основанием для включения в планы выборочных проверок стали критерии оценки степени риска субъектов. Они определяются контролирующими (надзорными) органами в соответствии с методикой формирования системы такой оценки и согласовываются с Межведомственным советом по контрольной (надзорной) деятельности.

Ознакомиться с критериями можно на официальных сайтах контролирующих (надзорных) органов.-0-