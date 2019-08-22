КГК выявил 200 фактов беспорядка в организациях АПК за два месяца

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля продолжает отслеживать ситуацию с наведением порядка в организациях АПК и за два месяца выявил порядка 200 новых нарушений. Об этом сообщил журналистам председатель КГК Леонид Анфимов, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Глава контрольного ведомства напомнил о событиях, которые последовали после посещения главой государства Шкловского района, - контроль за наведением порядка в организациях АПК усилился. "Нами тогда было выявлено около 2 тыс. нарушений, связанных с беспорядком в сельхозорганизациях, большинство из которых были устранены. Но мы на этом не остановились, держим данные вопросы на постоянном контроле. С июня вновь пошли с соответствующими проверками и находим новые факты. За два месяца выявили 200 случаев вновь образовавшегося беспорядка. Реакция жесткая - привлекаем к административной, дисциплинарной ответственности должностные лица", - рассказал Леонид Анфимов.

Он добавил, что КГК будет отслеживать ситуацию с наведением порядка еще как минимум два года - до тех пор, пока необходимость не отпадет.

На контроле и ход уборочных работ. По словам Леонида Анфимова, фиксируются нарушения технологических регламентов, бесхозяйственность при уборке зерна, просыпания его из машин при перевозке. "Кстати, многие неравнодушные граждане сигнализируют нам о таких фактах - мы проверяем. Если они подтверждаются, принимаются жесткие меры реагирования к таким хозяйствам и их руководителям", - отметил глава контрольного ведомства.

Недостатки в закладке кормов тоже не носят массовый характер. Из чего Леонид Анфимов делает вывод, что многие руководители пришли к пониманию, что эффективная работа дает ощутимый позитивный результат и для них, и для всего коллектива организации или предприятия.-0-