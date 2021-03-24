КГК: за нарушения законодательства приостановлена деятельность 28 аптек

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам контрольных мероприятий, проведенных в марте Комитетом государственного контроля, за нарушения требований законодательства Министерством здравоохранения принято решение о приостановлении розничной реализации лекарств в 28 аптеках Минска, Гомеля, Бобруйска и Жодино. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

"Комитетом госконтроля совместно с заинтересованными ведомствами продолжаются контрольно-аналитические мероприятия в аптечной сети по вопросу обоснованности цен на отечественные и импортные лекарственные средства, а также соблюдения требований законодательства при осуществлении фармацевтической деятельности. В феврале - начале марта мониторинги проведены в 130 аптеках, принадлежащих субъектам хозяйствования различной формы собственности. Установлено, что практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты", - отметили в комитете.

Определенные меры по ограничению розничных цен на лекарства приняты в том числе за счет введения аптечными сетями скидок, уменьшения размера применяемых торговых надбавок. В то же время некоторые организации проигнорировали рекомендации об ограничении розничных цен на лекарства.

Для мониторинга аптечных сетей и потребительского рынка во всех регионах республики сформированы рабочие группы, в состав которых вошли представители Комитета госконтроля, МАРТ, Минздрава, Федерации профсоюзов Беларуси, облисполкомов и Минского горисполкома.

Комитет госконтроля обращает внимание владельцев аптечных сетей, что в случае выявления фактов нарушения законодательства и необоснованного повышения цен на лекарства к субъектам хозяйствования будут применяться соответствующие меры реагирования вплоть до приостановления деятельности аптек.-0-