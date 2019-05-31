Китай видит хорошие перспективы военного сотрудничества с Беларусью

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Центрального военного совета КНР, начальник его Объединенного штаба Ли Цзочэн на переговорах с руководством Министерства обороны Беларуси отметил хорошие перспективы двустороннего военного сотрудничества. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

Начальник Объединенного штаба Центрального военсовета КНР во время официального визита в Беларусь провел переговоры с министром обороны Андреем Равковым и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым замминистра Олегом Белоконевым. "Ли Цзочэн подчеркнул важность дальнейшего укрепления и развития партнерских отношений между странами в целом, а также отметил наличие хороших перспектив в сфере двустороннего военного сотрудничества", - проинформировали в Минобороны.

Олег Белоконев и Андрей Равков

Кроме того, стороны обсудили основные сферы двустороннего взаимодействия. "Намечены дальнейшие пути активизации основных направлений белорусско-китайского военного сотрудничества в таких областях, как совместная боевая подготовка, военное образование, а также взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества по линии оборонных ведомств. Особо подчеркнут статус наших отношений, имеющих характер всестороннего, доверительного, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - отметили в министерстве.

Во время визита, который проходил 28-31 мая, китайская военная делегация посетила 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду Вооруженных Сил, ознакомилась с ее структурой и задачами, приняла участие в наблюдении за заключительным этапом проведения испытания для военнослужащих на право награждения нагрудным знаком "Доблесть и мастерство". Она побывала также в Военной академии, где провела встречу с китайскими слушателями.-0-

Фото Министерства обороны