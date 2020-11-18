Китайская корпорация "Цзуншэнь" обсуждает с Беларусью реализацию проектов в "Великом камне"

18 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китайская корпорация "Цзуншэнь" обсуждает с Беларусью дальнейшую реализацию совместных проектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

"Состоялась встреча временного поверенного в делах Беларуси в Китае Татьяны Харлап с вице-президентом корпорации "Цзуншэнь" Ли Яо, а также руководством города Ханьдань и уезда Вэй, - рассказали в дипмиссии. - Обсуждены вопросы функционирования совместного предприятия ОАО "Гомсельмаш" и корпорации "Цзуншэнь" - ООО "Чунцинское предприятие сельхозмашиностроения Цзуншэнь-Гомель", сборочная площадка которого расположена в городе Ханьдань провинции Хэбэй".

С учетом широкого профиля деятельности корпорации "Цзуншэнь" рассмотрены перспективы организации других производств, в том числе в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Белорусской стороной отмечен высокий уровень развития межрегиональных связей между провинцией Хэбэй и Гомельской областью, а также имеющийся потенциал наращивания взаимодействия не только в области сельхозмашиностроения, но и в сферах образования, туризма, торговли продуктами.-0-