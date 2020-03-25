25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские экспресс-тесты на коронавирус доставят в Беларусь 1 апреля, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник во время стрима для студентов, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве гуманитарной помощи Китай передаст Беларуси более 2 тыс. тест-систем, костюмы и др.

В целом, по словам министра, белорусские медики активно общаются с китайскими инфекционистами и эпидемиологами, обмениваются информацией.

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