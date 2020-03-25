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Новости темы "Распространение коронавируса"
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские экспресс-тесты на коронавирус доставят в Беларусь 1 апреля, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник во время стрима для студентов, передает корреспондент БЕЛТА.
В качестве гуманитарной помощи Китай передаст Беларуси более 2 тыс. тест-систем, костюмы и др.
В целом, по словам министра, белорусские медики активно общаются с китайскими инфекционистами и эпидемиологами, обмениваются информацией.
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