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Общество
21 января 2022, 10:50

Клиентами центра "Дортур" БЖД за 15 лет стали около 200 тыс. туристов

Фото из архива
Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 15 лет работы клиентами туристического центра "Дортур" стали около 200 тыс. туристов из разных стран. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

По информации пресс-центра, 22 января туристическому центру "Дортур" БЖД исполняется 15 лет, и за эти годы работы его клиентами стали около 200 тыс. экскурсантов и туристов из Беларуси и разных стран. В том числе около 33 тыс. человек воспользовались железнодорожными турами, в которые включен весь комплекс туристических услуг.

"Железнодорожный туризм получил новое дыхание в XXI веке. Среди привлекательных сторон путешествий на поезде - четкая организация, отлаженный сервис и комфортные условия проезда. Особое внимание специалисты "Дортура" уделяют развитию внутреннего и въездного туризма, в том числе железнодорожного. Центром освоены различные туристические предложения для организованных групп - доступны экскурсии по всем направлениям во все уголки Беларуси (как однодневные, так и туры выходного дня). Наиболее востребованы экскурсии событийного, культурно-исторического, лечебно-оздоровительного направления", - отметили в БЖД.

Также в последнее время активно развивается и пользуется популярностью экотуризм. "Учитывая богатый природный мир Беларуси и востребованность в 2021 году экскурсий на свежем воздухе, туристам в течение года предлагались такие маршруты, как сплавы на байдарках, посещение болота Ельня, экотропы в Березинском заповеднике, веломаршруты в Беловежской пуще, были организованы турслеты и тимбилдинги, отдых в агроусадьбах и многое другое", - рассказали в пресс-центре.

Одним из первых в Беларуси туристический центр "Дортур" стал организовывать на регулярной основе автобусные экскурсии выходного дня по стране с отправлением от железнодорожного вокзала (сейчас это более 40 маршрутов). До пандемии ежегодно данной услугой пользовались 10 тыс. туристов.

Около 13 тыс. клиентов "Дортура" стали туристами международного выездного направления с отдыхом или экскурсионными программами с проездом на поездах. География впечатляет: Адлер, Анапа, Варна, Варшава, Вильнюс, Владимир, Одесса, Киев, Львов, Москва, Петрозаводск, Прага, Рига, Санкт-Петербург.

Кроме того, за годы работы накоплен большой опыт по организации патриотических поездов как собственными силами, так и в сотрудничестве с российскими туристическими компаниями.

В период новогодних и рождественских праздников стал популярным и востребованным новогодний поезд "Путешествие в Поместье Деда Мороза" по маршруту Минск - Брест - Минск. Железнодорожный экскурсионный тур был впервые организован в 2009 году и начинался с одного прицепного вагона. В настоящее время это 10 полноценных новогодних поездов за сезон. В 2018 году проект признан "Лучшей услугой года" на конкурсе "Лучшие товары Республики Беларусь". В новогоднем сезоне-2021/2022 в железнодорожное путешествие на встречу с главным зимним волшебником страны отправились более 2,5 тыс. взрослых и детей (это на 10% больше, чем в допандемийном 2019 году). В целом за время существования проекта "Путешествие в Поместье Деда Мороза" им воспользовались 18 тыс. туристов.

"Возобновление международного пассажирского сообщения в феврале 2021 года расширило возможности въездного туризма. Фирменный проект "Дортура" "Цягнiком у Беларусь" включает около 30 программ с пребыванием в разных городах Беларуси от 2 до 5 дней. В январе 2022 года в рамках популярного проекта в Минск прибыла группа из 46 российских туристов-железнодорожников", - сообщили в пресс-центре.

В планах турцентра "Дортур" на 2022 год дальнейшее развитие и продвижение железнодорожного туризма по Беларуси, совместная работа с отраслевыми профсоюзами по реализации программ культурно-исторической направленности Года исторической памяти, а также работа над новым железнодорожным проектом по маршруту Минск - Гродно - Минск к 160-летию Белорусской железной дороги.-0-

Фото пресс-центра Белорусской железной дороги

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