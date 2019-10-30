Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут снимать наличные в бесконтактных банкоматах

Банк ВТБ (Беларусь) информирует клиентов о возможности бесконтактных операций снятия наличных с карточек в банкоматах, оборудованных NFC-ридером. При этом операции возможны не только с бесконтактными картами Visa банка ВТБ (Беларусь), но и с помощью устройств Samsung и Garmin, в которых были токенизированы карточки банка с помощью сервисов Samsung Pay и Garmin Pay.

У бесконтактных операций снятия наличных в банкоматах есть важные преимущества. Во-первых, это увеличение скорости операции, так как отсутствует необходимость помещать карту в устройство. Во-вторых, нет риска оставить карточку в банкомате в случае ошибки в работе устройства. Наконец, исключена вероятность компрометации карточки путем установки на банкомат скимминговых устройств.

Клиенты банка ВТБ могут совершать бесконтактные операции снятия наличных не только в банкоматах в Беларуси, но и за границей.

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