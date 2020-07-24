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24 июля 2020, 14:00

Клишевич: некоторые кандидаты в президенты хотят втянуть страну в вечный политический хаос

Сергей Клишевич. Фото из архива
Сергей Клишевич. Фото из архива
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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альтернативные кандидаты в президенты хотят втянуть страну в вечный политический хаос, который мы сегодня можем наблюдать в некоторых странах. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

"Предложения и действия некоторых кандидатов в президенты представляют собой комок противоречий. С одной стороны, они заявляют, что выборы нечестные, а с другой, призывают людей в них активно участвовать и голосовать за них. А некоторые договорились до того, что заявляют: я не политик и не умею управлять государством, но вы меня выберите, а там будем разбираться. Не сложно догадаться, во что превратится наша страна, когда такие деятели "начнут разбираться". Они даже не в курсе основ нашей конституции, согласно которым выборы главы государства назначает парламент. И прежде чем назначить новые выборы Президента, необходимо чтобы парламент за это проголосовал", - сказал Сергей Клишевич.

По его словам, все это негативно скажется на ситуации в стране. "Эти деятели толкают нас на то, чтобы втянуть страну в вечный политический хаос, который мы сегодня можем наблюдать в некоторых странах, в том числе соседних. Где одни - очень небольшая группа людей - будут набивать свои кошельки, а подавляющая часть жителей страны будет озабочена вопросом выживания под политические разборки и байки, которые будут литься со всех информационных источников", - отметил парламентарий.-0-

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