Клишевич: в 2020 году ценности труда оппозиция пыталась подменить "благосостоянием" через стачки и забастовки

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение промышленной и сельскохозяйственной структуры экономики позволило Беларуси уверенно преодолеть последствия пандемии и политического кризиса. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

"Международные финансовые структуры неоднократно давали Беларуси рекомендации по деиндустриализации экономики и переводу населения в сферу услуг. Однако примеры ряда бывших соцстран, которые активно проводили деиндустриализацию в ЕС, показали, что в период пандемии сфера услуг рассыпается практически за несколько месяцев, создавая социальную напряженность, безработицу и долги", - отметил парламентарий.

По словам Сергея Клишевича, те государства Евросоюза, где удельный вес сферы услуг достигал 30 и более процентов, показали наибольшие провалы ВВП и наихудшие результаты борьбы с COVID-19. В свою очередь даже крупные и богатые государства типа США не продемонстрировали никаких новых экономических подходов, кроме раздачи денег и пособий населению.

"При этом год назад Президентом было принято сложное решение о сохранении режима работы национальной экономики, не были введены локдауны и ограничения по примеру соседних стран. И всего через полгода эта модель доказала свою полную правоту, - считает депутат. - Более того, даже в условиях попытки государственного переворота и широкого информационного давления не имела успеха попытка остановки предприятий в августе-сентябре. Отлично показало себя и сельское хозяйство, которое обеспечило продовольственную безопасность и валютную выручку, сохранив социальную стабильность".

"Все это говорит о том, что занятые в экономике белорусы, люди труда поддерживают курс социального государства и сохранения крупных производств. Однако на протяжении всего 2020 года эти ценности оппоненты власти пытались подменить ложными, обещая белорусам "рост благосостояния", "жизнь как в Европе" через стачки, забастовки и увольнения", - отметил Сергей Клишевич.

По мнению парламентария, это еще раз показывает, насколько острая конкурентная борьба идет в мире. Он считает, что за ширмой политических лозунгов предприятия ликвидируются в интересах крупных концернов, производства режут на металл, а рабочая сила выбрасывается за рубеж.

"Все эти вещи необходимо помнить, отмечая безусловно важный для белорусов праздник 1 Мая", - подытожил Сергей Клишевич.-0-