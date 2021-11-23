Клюге: беженцам в Беларуси оказывается вся необходимая медицинская помощь

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцам в Беларуси оказывается вся необходимая медицинская помощь, как в амбулаторных, так и стационарных условиях. Об этом заявил журналистам директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге по итогам встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во-первых, должен выразить слова признательности правительству Беларуси за организацию беспрепятственного доступа на территорию логистического центра. Мы были в состоянии пообщаться абсолютно со всеми, узнать об их потребностях и сразу же организовать доставку помощи. Мы с собой привезли товары первой необходимости, а послезавтра прибывает крупный груз с медицинскими наборами. Дальше также будем оказывать всемерную помощь по запросу Министерства здравоохранения, - сказал Ханс Клюге. - Мы согласовали последовательность действий. Самое первое - организация и предоставление первичной медико-санитарной помощи. На объекте дежурит машина скорой помощи, а теперь нам нужно организовать медицинское наблюдение, чтобы оказывать адресную помощь разным категориям. То есть людям с определенными факторами риска, с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям. Второй необходимый шаг - это предупреждение распространения COVID-19, поскольку большое количество людей в замкнутом пространстве - это отдельная угроза".

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ, в самое ближайшее время в лагерь беженцев поставят диагностические наборы для проведения экспресс-тестирования на COVID-19. "При этом необходимо не просто раздавать средства защиты, здесь в Беларуси есть ресурсы - большое количество масок и всего остального было выдано, но ужесточить исполнение мер эпидконтроля на месте. Еще один важный вопрос - это обеспечение психологического благополучия. Со стороны Министерства здравоохранения нас заверили, что гродненский медуниверситет, в частности его медико-психологический факультет, готов прийти на помощь в любой момент для решения всех вопросов психического здоровья и психологического благополучия. И еще санитарно-гигиенические условия. Будут организованы возможности для того, чтобы принять душ, чтобы люди могли соблюдать личную гигиену. Определенные действия запланированы и совершаются", - отметил он.

Помимо самого лагеря мигрантов Ханс Клюге посетил в Гродно ряд медицинских объектов. "Я посетил перинатальный центр, педиатрическую клинику, больницу скорой помощи, пообщался с врачами, медицинскими работниками, пациентами, своими глазами увидел, что мигрантам и детям оказывается помощь в амбулаторных и стационарных условиях. И здесь нужно отдать должное, что в Беларуси очень прочная система здравоохранения. Поэтому сейчас роль ВОЗ заключается в том, чтобы обеспечить обмен ноу-хау и передовыми подходами. В Беларуси есть ресурсы и возможности, но мы также будем помогать привлекать внешние финансовые и материальные ресурсы. Я хочу искренне поблагодарить всех социальных работников, медсестер, врачей и Красный Крест Беларуси за огромную работу. Они высокие профессионалы. Низкий поклон им за это", - констатировал Ханс Клюге.-0-