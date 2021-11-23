Кочанова: Беларусь от принципов добрососедства и милосердия никогда не отходила

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь от принципов добрососедства и милосердия никогда не отходила. Мы всегда готовы помогать людям, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Члены Совета Республики глубоко погружены в эти вопросы, собственно говоря, как и все жители нашей страны. Потому что все, что происходит, не может нас не волновать. И я могу вас заверить: Беларусь всегда добросовестно выполняла все международные договоренности. Сразу же, как самым серьезным образом стала развиваться эта ситуация в начале ноября, Совет Республики по поручению Президента взял на контроль вопросы обеспечения питания, создания нормальных условий для этих людей. Ведь там дети, женщины. Это важно. Мы людей не должны оставить в беде", - рассказала Наталья Кочанова.

Беларусь от принципов добрососедства и милосердия не отходила никогда. "Беларусь всегда готова помогать людям, как и готова всегда к конструктивному сотрудничеству, нацеленному на разрешение проблемы, - сказала она. - Но мы устали от этой лжи и фейков, которые льются в адрес Беларуси. На протяжении уже 1,5 года мы испытываем на себе такое давление. Наши общественные организации, депутатский корпус возмущены отношением к Беларуси со стороны европейских стран. Мы неоднократно обращались во все европейские организации, к своим коллегам, депутатам ЕС. Но, к сожалению, если честно, нас не очень слышат".

Наталья Кочанова подчеркнула, что Ханс Клюге вчера сам смог оценить ситуацию на границе. "Не мы ее создавали. Но когда увидели, что люди находятся в таком положении, мы не имели права не оказать им содействие и помощь. У нас там постоянно работают врачи. Я ежедневно мониторю эту ситуацию, какое количество людей обратились за медицинской помощью. Более того, когда мы узнали, что там есть случаи ковид-инфекции, сразу предложили им вакцинироваться. Мы определили место для их нахождения - логистический центр. Организовали питание. Уже порядка 70 т направлено продуктов питания. Отправляем туда теплые вещи, одеяла, организовали торговлю, обменный пункт, мобильную баню, чтобы люди могли элементарные правила гигиены соблюдать, - добавила она. - Но я вам скажу: те первые дни, когда развивалась ситуация, - это ужасно. Мы - те люди, которые выросли в сердце с войной. У нас родители пережили войну в оккупации. И когда мы увидели, как обращаются с людьми на границе, когда распыляют не просто воду из водометов, но еще и ядохимикаты, и люди от этого страдают - это по меньшей мере бесчеловечно".

Спикер акцентировала внимание, что со стороны Беларуси никогда не исходило никакой агрессии в отношении других стран и никогда не будет исходить. "Потому что память о той войне, которая унесла жизни каждого третьего белоруса, еще жива. И, конечно, мы не должны сегодня допустить развязывания нового военного конфликта. А то, что сегодня складывается, - может привести к этому. Мы этим не просто обеспокоены, мы за это переживаем очень сильно. И эта ситуация находится на контроле у Президента, - констатировала она. - Наша задача сегодня - сделать все возможное, чтобы мирным путем урегулировать ситуацию. 2 тыс. беженцев - создайте гуманитарный коридор и пропустите этих людей. Почему нельзя поступить по-человечески? Неужели они сегодня кому-то помешают? Люди не должны находиться в таких бесчеловечных условиях, они должны жить нормально. Ведь они бегут от войны, от того, что у них разрушены дома, им жить негде. Они сегодня не хотят оставаться в Беларуси, они хотят в Германию. Кто согласился улететь домой - мы это организовываем".

Наталья Кочанова добавила: "Только конструктивное сотрудничество без всякого шантажа и нажима на нас, потому что мы ничего не делаем противозаконного. Мы подставили плечо этим людям и сделаем все, чтобы они были накормлены, чтобы находились в тепле, и мы могли оказать им медицинскую помощь в случае необходимости. У нас обеспечена продовольственная безопасность наших граждан, и мы не дадим в обиду тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи".

В свою очередь Ханс Клюге поблагодарил белорусскую сторону за беспрепятственный доступ на территорию логистического центра. "Мы общались совершенно открыто со всеми: кто там работает и находится. Я говорю от имени всей команды: в течение трех дней был абсолютно беспрепятственный доступ. Меньше месяца назад я встречался с Александром Григорьевичем, мы тогда в один голос друг друг сказали о том, что здоровье - это вопрос не политический, что охраны здоровья заслуживают все, особенно наиболее уязвимые группы, включая мигрантов и лиц, содержащихся в тюрьмах. Также ни для кого не секрет, что я всеми силами поддерживаю членство Беларуси в Исполнительном комитете ВОЗ", - отметил он.

Директор Европейского регионального бюро подчеркнул, что самые базовые потребности беженцев на границе были в кратчайшие сроки удовлетворены. "Организована крыша над головой, продовольствие, гигиенические потребности. У меня даже была возможность поговорить с врачами и медсестрами скорой помощи, которая находится постоянно на месте. Большинство людей действительно вакцинированы, остальным предлагают вакцинироваться. Поскольку у некоторых есть хронические заболевания, очень важно не прерывать лечение. Здесь отдельно хочется отметить способность быстро реагировать на всю поступающую информацию", - добавил он.

Ханс Клюге констатировал: "Беларусь - единственная страна, которая сохранила все сильные стороны, которые были в советской системе первичной медико-санитарной помощи, и интегрировала в нее современные доказательные медицинские подходы".-0-

Клюге: беженцам в Беларуси оказывается вся необходимая медицинская помощь