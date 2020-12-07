Книга соболезнований будет открыта в посольстве Ирана в Беларуси в связи с гибелью Фахризаде

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга соболезнований будет открыта в посольстве Исламской Республики Иран в Республике Беларусь, сообщили БЕЛТА в дипмиссии.

Книга соболезнований будет открыта в связи с террористическим убийством доктора Мохсена Фахризаде, известного иранского ученого и главы организации исследований и инноваций Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана.

"Соболезнования можно оставить в книге соболезнований в здании посольства Исламской Республики Иран в Минске по адресу: ул.Старовиленский тракт, 11", - проинформировали в дипмиссии.

Выразить слова сочувствия можно будет во вторник 8 декабря с 10:30 до 13:00, а также в среду 9 декабря с 10:30 до 13:00.-0-