Книгу бывших узников концлагеря Озаричи презентовали в Национальной библиотеке

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу бывших узников Озаричей Аркадия Шкурана и Михаила Синькевича "Полесье: трагедия и память: преступления вермахта. Концлагерь Озаричи, 1944 год" представили в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Озаричи - это был чудовищный концлагерь. Мне было 10 лет. В моей памяти остались страшные картины, которые я смог выплеснуть на страницах книги. Мы собрали исторические материалы, отражающие реальные события. Чтобы любой мог получить правдивый ответ на вопрос о том, что произошло в Озаричах в 1944 году", - подчеркнул автор издания Аркадий Шкуран.

Также представили выставочные модули об Озаричском лагере смерти, свидетельствующие об одном из тяжелейших преступлений вермахта в годы Второй мировой войны.

Открылась тематическая книжная выставка, на которой демонстрируется около 30 документов из фонда библиотеки, рассказывающих о бесчеловечной политике в отношении мирного гражданского населения в военные годы. Среди них - книги, написанные на основе воспоминаний узников, мемуары генерала 65-й армии Павла Батова, чьи подразделения освобождали концлагерь Озаричи, материалы Нюрнбергского процесса по военным преступлениям и преступлениям против человечности, научные статьи, посвященные исследованию данной проблематики.

В марте 1944 года 9-я армия вермахта под командованием Йозефа Харпе недалеко от сельских населенных пунктов Дерть, Озаричи и Подосинник организовала три временных лагеря. Огражденные проволокой конвейеры смерти были созданы для того, чтобы избавиться от инфекционных больных, калек, стариков, женщин, имевших более двух детей, детей младше десяти лет и других, кого вермахт считал нетрудоспособным. До освобождения узников 65-й армией 1-го Белорусского фронта 17 марта 1944 года здесь погибли от 9 тыс. до 13 тыс. человек.

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Фото Максима Гучека